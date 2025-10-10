Kamień spod kół ciężarówki przebił szybę auta i trafił pasażera! Konieczna była reanimacja

Do niecodziennego i niezwykle groźnego wypadku doszło w czwartek, 9 października 2025 roku, około godziny 12:12 w miejscowości Adolfowo, w powiecie chodzieskim. Jak poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, w którym poważnie ranny został pasażer samochodu osobowego.

Według ustaleń, spod kół przejeżdżającego samochodu ciężarowego został wyrzucony kamień, który z ogromną siłą uderzył w szybę czołową nadjeżdżającego auta osobowego. Odłamek przebił szybę i trafił w pasażera siedzącego obok kierowcy. Siła uderzenia była tak duża, że mężczyzna odniósł bardzo poważne obrażenia.

Na miejsce natychmiast zadysponowano strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chodzieży, druhów z OSP Margonin, a także zespół ratownictwa medycznego, policję oraz załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po przybyciu na miejsce służby rozpoczęły dramatyczną walkę o życie poszkodowanego.

– Dzięki wspólnym wysiłkom policjantów, strażaków oraz ratowników medycznych i lekarza udało się przywrócić czynności życiowe osoby poszkodowanej – przekazała Komenda Powiatowa PSP w Chodzieży.

Ranny mężczyzna po skutecznej reanimacji został przekazany załodze śmigłowca LPR, który wylądował w pobliżu miejsca zdarzenia. Następnie został przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze kontynuują walkę o jego życie i zdrowie.

Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi czynności wyjaśniające okoliczności tego nietypowego i dramatycznego wypadku. Jak podkreślają funkcjonariusze, takie zdarzenia zdarzają się niezwykle rzadko, jednak mogą mieć tragiczne skutki. Nawet niewielki kamień wyrzucony spod kół ciężarówki przy dużej prędkości staje się śmiertelnie niebezpiecznym pociskiem.