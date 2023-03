Kłótnia nastolatków zakończyła się krwawą jatką! 18-latek wyciągnął nóż

Poszedł do baru i straszył bronią. Chciał zjeść kebaba

Temperament nastolatków bywa naprawdę impulsywny! Dwóch nastolatków pokłóciło się ze sobą, aż w pewnym momencie młodszy z chłopaków - 18-letni - wyciągnął nóż i zamiast siły argumentów użył argumentu siły. Dźgnął o rok starszego od siebie kolegę.

- Po tym, jak zaatakował pokrzywdzonego uciekł, natomiast 19-latek z raną kłutą okolicy lędźwiowej i złamanym żebrem trafił do szpitala. Zadany cios na szczęście okazał się niegroźny dla jego życia - informuje Karolina Górzna-Kustra z policji w Czarnkowie.

Policjanci w ciągu kilku godzin trafili na trop krewkiego nastolatka.

- Zabezpieczyliśmy też nóż, którym mężczyzna zaatakował - mówi Górzna-Kustra.

18-latek nie miał wcześniej konfliktu z prawem. Usłyszał zarzut uszkodzenia ciała z użyciem niebezpiecznego przedmiotu. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do wszystkiego, a prokurator zastosował wobec sprawcy dozór policyjny i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. Za popełnione przestępstwo może trafić do więzienia nawet na 8 lat.

