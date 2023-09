To rozwieje wątpliwości?!

Kobyla Góra. Siostry zginęły z rąk swojej mamy. Prokurator przedłuża śledztwo

ago | mrok | PAP 13:09

Ta tragedia wstrząsnęła całą Wielkopolską. 20 kwietnia 2023 roku Madzia i Jadzia zostały brutalnie zanodowane przez swoją mamę. Do tej pory nie udało się odpowiedzieć na kluczowe pytania w sprawie. - Do Sądu Okręgowego w Kaliszu wpłynął wniosek o przedłużenie badań psychiatrycznych kobiety, która zamordowała córki i próbowała odebrać sobie życie - poinformował we wtorek, 26 września rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.