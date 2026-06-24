Konin pogrążony w żałobie. Nie żyje Józef Nowicki, były prezydent miasta i wieloletni poseł

Nie żyje Józef Nowicki, były poseł oraz prezydent Konina. O śmierci polityka poinformował w mediach społecznościowych obecny prezydent miasta Piotr Korytkowski.

Z wielkim smutkiem żegnam śp. Józefa Nowickiego - byłego parlamentarzystę, prezydenta Konina w latach 2010-2018, mojego poprzednika na tym stanowisku - napisał Korytkowski.

Józef Nowicki miał 82 lata. Urodził się 14 sierpnia 1944 roku w Wieprzycach w województwie lubuskim. W 1981 roku ukończył studia na wydziale ekonomiki pracy Wyższej Szkoły Ruchu Zawodowego w Moskwie. W czasach PRL działał w Związku Młodzieży Socjalistycznej oraz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Przez wiele lat był związany z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. W latach 1993–2005 trzykrotnie zdobywał mandat posła na Sejm z list SLD. W partii pełnił również funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego struktur wojewódzkich.

W 2010 roku zwyciężył w wyborach na prezydenta Konina. W drugiej turze zdobył 53,57 proc. głosów, pokonując kandydata Platformy Obywatelskiej Wiesława Steinke. Cztery lata później mieszkańcy ponownie obdarzyli go zaufaniem, wybierając na drugą kadencję. W 2014 roku uzyskał 52,24 proc. głosów, wygrywając z Małgorzatą Waszak.

Urząd prezydenta Konina sprawował do 2018 roku. Po zakończeniu kadencji wycofał się z aktywnej polityki. Trzy lata później zadebiutował jako autor książki fabularnej „Garbate szczęście”.

Józef Nowicki przez lata należał do grona najbardziej rozpoznawalnych polityków związanych z Koninem i regionem. Jego śmierć kończy ważny rozdział w historii miasta.