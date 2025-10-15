Krowi skok stulecia! Policja odzyskała 80-centymetrową ofiarę „porwania”

2025-10-15 14:04

Ta kradzież zdumiewa! 20-latek z Kalisza ukradł figurkę… krowy i może iść za to do więzienia na długich 5 lat. Kaliska policja przestrzega! Szczegóły w artykule.

Autor: policja/ Materiały prasowe
  • W Kaliszu doszło do niecodziennej kradzieży, której ofiarą padła... figura krowy.
  • 20-letni mieszkaniec Kalisza, będąc pod wpływem alkoholu, ukradł 80-centymetrową figurę krowy sprzed lokalnej firmy.
  • Sprawca został szybko zatrzymany, a uszkodzona figura odzyskana. Jakie konsekwencje czekają młodego człowieka za "chwilę szaleństwa"?

- Niech ten przykład młodego człowieka będzie przestrogą dla innych i przypomnieniem, że dobra zabawa nie powinna kończyć się łamaniem prawa - mówi podkom. Anna Jaworska-Wojnicz z kaliskiej policji. A co się stało? Zdaniem policji zabrakło… zdrowego rozsądku. I choć mundurowych niewiele co dziwi, zgłoszenie o tym, że spod jednak z kaliskich firm ktoś ukradł 80 centymetrową figurę krowy, nie zostało zlekceważone.

- Przedstawiciel firmy wycenił wstępnie straty na kwotę 2500 złotych - mówi Jaworska-Wojnicz. Do rozwiązywania sprawy nietypowej kradzieży od razu ruszyli policjanci Wydziału Kryminalnego. Szybko ustalono, że do przestępstwa doszło dzień wcześniej, wieczorem.

- Funkcjonariusze na podstawie zgromadzonych informacji wytypowali sprawcę przestępstwa. Pięć godzin po przyjęciu zawiadomienia o kradzieży, mężczyzna został zatrzymany - wyjaśnia policjantka. Okazało się, że to 20-letni mieszkaniec Kalisza. Młody mężczyzna przyznał się do kradzieży i oddał policjantom skradzioną figurkę, która jak się okazało została uszkodzona. Mundurowym zeznał, że w chwili zdarzenia znajdował się pod wpływem alkoholu.

- Chwila szaleństwa może nieść ze sobą konsekwencje, które zostaną z Tobą na długo. Umiar i zdrowy rozsądek powinny towarzyszyć każdej dobrej zabawie - apeluje policja.

