Krwawa jatka na andrzejkach! Mężczyzna został dźgnięty nożem, walczy o życie

Asp. Maria Baranowska z Komendy Miejskiej Policji w Koninie przekazała PAP, że po godz. 1 w nocy, w restauracji "Biały Dwór", w czasie imprezy andrzejkowej doszło do kłótni między dwoma mężczyznami. - 40-latek ugodził dwukrotnie nożem 39-latka. Ranny został zabrany do szpitala, a sprawca został zatrzymany - powiedziała.

Jak dodała, obaj mężczyźni byli pijani - zatrzymany odmówił sprawdzenia trzeźwości alkomatem; została pobrana od niego krew do badań. Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone pod kątem przepisów mówiących o spowodowaniu średniego lub lekkiego uszczerbku na zdrowiu, za co sprawcy zranienia grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

