To się nie mieści w głowie!

Ktoś porwał strusia i dotkliwie go pobił! Zwierzę nie przeżyło. "Ten widok nas załamał"

Bestialstwo pod Poznaniem! W Bolechowie ktoś porwał z gospodarstwa agroturystycznego strusia i go dotkliwie pobił. Zwierzę wróciło do właścicieli, ale ataku nie przeżyło. Zwyrodnialców szuka teraz poznańska policja. - Jestem załamany tym, co się stało - przyznaje w rozmowie z Super Expressem Jarosław Tylkowski z Traperskiej Osady.