Ktoś wyrzucił świnkę morską do kosza na bioodpady! Przerażone zwierzę cudem przeżyło

Świnka morska wyrzucona do kosza na bioodpady. Jest już bezpieczna w schronisku

„Przed Wami niezwykle okrutnie potraktowana, malutka świnka morska. Została porzucona, a wręcz WYRZUCONA do kosza na bioodpady!” – czytamy w mediach społecznościowych placówki.

Świnka jest młoda, osłabiona i chora na grzybicę skóry. Opiekunowie schroniska przypuszczają, że ktoś mógł się jej pozbyć, nie chcąc podjąć się leczenia i odpowiedzialności za zdrowie zwierzęcia.

Pracownicy schroniska przypominają, że każde zwierzę, które przygarniamy, jest od nas w pełni zależne. To człowiek ponosi odpowiedzialność za jego życie i zdrowie, dlatego decyzja o adopcji powinna być przemyślana.

Świnka morska jest już bezpieczna i otrzymuje niezbędną opiekę. Schronisko apeluje o zgłaszanie podobnych przypadków oraz o świadomość i odpowiedzialność wobec zwierząt.

Przypominamy, że porzucenie zwierzęcia, np. wyrzucenie go do śmietnika, lasu czy na ulicę, jest traktowane jako świadome narażenie go na cierpienie i śmierć, co może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Jeśli ktoś jest świadkiem takiego zdarzenia, powinien zgłosić to policji, straży miejskiej lub organizacjom zajmującym się ochroną zwierząt.

