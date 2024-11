Kolejorz znów zwycięski! Tłumy kibiców na ostatnim meczu w tym roku

Lech - GKS. Kolejne zwycięstwo Kolejorza

Lech Poznań - GKS Katowice to był ostatni mecz w 2024 roku na Enea Stadionie. Poznaniacy bronili fotelu lidera PKO BP Ekstraklasy i zrobili to skutecznie. Kolejorz wygrał 2:0 po golach Mikaela Ishaka i Aliego Gholizadeha. Zwycięstwo poznaniaków mogło być wyższe, ale w 52. minucie rzutu karnego nie wykorzystał Ishak.

- Kontrolowaliśmy to spotkanie i zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Mogliśmy oczywiście strzelić więcej goli, sytuacji było mnóstwo, ale czasami brakowało nam jakości przy wykończeniu akcji. Dodatkowo w pierwszej połowie mieliśmy trochę problemów przy wysokim pressingu rywala z Katowic, w drugiej połowie wyglądało to już lepiej. Było to więc całkiem przekonujące zwycięstwo - mówił po meczu trener Niels Frederiksen.

Lech Poznań po 16. kolejkach tego sezonu utrzymał fotel lidera. Przed Kolejorzem dwa mecze wyjazdowe. Najpierw do Gliwic, a potem do Zabrza.

Lech - GKS. Tak bawili się kibice

Mecze Lecha Poznań w tym sezonie przyciągają prawdziwe tłumy kibiców. Spotkanie Lech Poznań - GKS z perspektywy trybun śledziło 28 254 fanów. Byłeś na meczu? Poszukaj siebie lub swoich znajomych na naszych zdjęciach.