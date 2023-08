Legionella dotarła do Wielkopolski! Potwiedzono dwa przypadki zakażenia

Legionella w Wielkopolsce. Potwierdzono dwa przypadki zakażenia

- Osoby te zostały przyjęte kilka dni temu z objawami infekcyjnymi; gorączka, bóle kostno-mięśniowe, bóle głowy. Stwierdzono wysokie parametry stanu zapalnego, cechy zapalenia płuc, ale również obecność Legionelli w moczu – powiedział PAP Stangret. Wskazał, że pacjenci to małżeństwo w wieku 53 i 54 lat.

Stangret zaznaczył, że obecnie stan pacjentów jest lepszy. Jak mówił, "po zastosowanym leczeniu są to osoby już w dużo lepszym stanie, są zaplanowane badania kontrolne i decyzje co do dalszego postępowania; myślę że coraz bliżej jest już do możliwości wypisania tych państwa do dalszego leczenia domowego".

Stangret w rozmowie z PAP zaznaczył, że "raczej nie wiązał by" tych przypadków z ogniskiem Legionelli w Rzeszowie. Przypomniał, że źródłem zakażenia Legionellą bardzo często dochodzi m.in. przez zanieczyszczone, zaniedbane instalacje klimatyzacyjne Na razie nie wiadomo w jaki sposób zakaziły się osoby hospitalizowane w ostrowskim szpitalu. Dochodzenie w sprawie zakażeń prowadzi sanepid.

