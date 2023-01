Gdzie jest Marlena Andrzejewska? Policja apeluje o pomoc

Marleny Andrzejewskiej z Gniezna szuka policja całym kraju. Za kobietą Wydział Karny Sądu Rejonowego w Gnieźnie wydał list gończy. 40-letnia pani Marlena, jest córką Marka i Krystyny, a skazana została za znęcanie się fizyczne i psychiczne nad osobą nieporadną.

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanej należy kierować do Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 2, tel. 47 77 21 307, lub 47 77 21 211, adres e-mail: dyzurny.gniezno@po.policja.gov.pl - przekazuje Anna Osińska z policji w Gnieźnie, która dodaje, że ukrywanie osoby poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce to też przestępstwo. Grozi za to nawet 5 lat więzienia.

Poniżej publikujemy najaktualniejsze zdjęcie poszukiwanej kobiety!

i Autor: Policja Gniezno Marlena Andrzejewska wciąż wymyka się policji! Jest poszukiwana za ohydne przestępstwo

