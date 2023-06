Matka zebrała pieniądze na komunię i zniknęła. 12 tys. złotych rozpłynęło się w powietrzu

Ciało 44-letniej kobiety w mieszkaniu w Poznaniu! Służby dostały się do środka siłą

Złotów. Pijany jak bela wsiadł do traktora i ruszył w drogę! Szybko tego pożałował

Miało być święto pełne radości, wzruszeń i wspomnień, które z rodzinami zostaną na lata. Tymczasem rodzice dzieci, które przystąpiły w tym roku do Pierwszej Komunii Świętej w jednym z kościołów na Nowym Mieście w Poznaniu nie ukrywają szoku. Bulwersującą sprawę opisuje portal epoznan.pl. - Jedna z matek zgłosiła się jako skarbnik zbierający pieniądze od rodziców w kwocie 250 zł od osoby (łącznie ponad 12 tys. zł) na poczet opłat związanych z uroczystością tj. kwiaty, zakup pamiątek dla dzieci, darów ołtarza, opłacenie fotografa, zakup upominków w podziękowaniu - przekazała wyżej wskazanemu serwisowi jedna z czytelniczek. Dobrowolne zgłoszenie się można uznać za szlachetne, ale to, co stało się później, jest już szokujące.

Kobieta, która wzięła pieniądze i nie opłaciła kwiatów, umówionych usług itd. tłumaczyła rodzicom, że ma "problemy z dostawcami". W końcu rodzice wzięli sprawy we własne ręce i uratowali uroczystość, wykładając własne środki. Jeden z mężczyzn w ostatniej chwili ubłagał kwiaciarkę, by ozdobiła kościół. Na pieniądze za wykonanie usługi wciąż czeka m.in. fotograf.

Tymczasem matka zniknęła z 12 tysiącami złotych. Usunęła konto w mediach społecznościowych, jej telefon nie odpowiadał. Po kilku dniach nastąpił przełom i kobieta przekazała rodzicom, że konto zajął jej komornik. Jednocześnie obiecała, że ureguluje należności. Tak się jednak nie stało, a sprawa trafiła na policję. - Potwierdzam, że otrzymaliśmy takie zawiadomienie od rodziców dzieci komunijnych. Dotyczy przywłaszczenia pieniędzy. Sprawdzamy wszystkie okoliczności tego zdarzenia - powiedziała portalowi epoznan.pl mł. asp. Marta Mróz z poznańskiej komendy.

Sonda Czy kary za kradzieże powinny być surowsze? Tak Nie Nie mam zdania