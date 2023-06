70-latek, który ustawiał antenę, spadł z dachu. Poważny wypadek pod Nowym Tomyślem

Jak informuje PAP, 70-letni mężczyzna ustawiający antenę spadł z dachu w Bolewicach pod Nowym Tomyślem w Wielkopolsce. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Jak przekazał aspirant Szymon Maciejewski z biura prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, do wypadku doszło we wtorek, 13 czerwca, w godzinach popołudniowych. Wiadomo, że mężczyzna wszedł na dach, by ustawić antenę. W pewnym momencie spadł. Na miejsce wezwany został śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Maciejewski podał ponadto, że 70-latek został przetransportowany do szpitala w Poznaniu.

