Uzdrowiska w Polsce. Kuracjusze zwracają uwagę na obecność tej atrakcji!

Osoby wybywające na turnusy uzdrowiskowe zazwyczaj celują w miejscowości z czystym powietrzem, spokojne oraz klimatyczne. Dla wielu ważne jest jeszcze, by w danej okolicy znajdowały się tężnie, tak jak np. w Ciechocinku, który pod tym względem bez wątpienia króluje, nic więc dziwnego, że właśnie to miasto jest najchętniej wybierane przez kuracjuszy. Co ciekawe, okazuje się jednak, że na mapie Polski pojawia się coraz więcej lokalizacji z tężniami solankowymi, tym samym rośnie konkurencja dla Ciechocinka. Całkiem niedawno budowa takowego kompleksu zakończyła się w niewielkiej miejscowości w województwie wielkopolskim, które według wielu w przyszłości może być perełką dla turystów.

Konkurencja dla Ciechocinka w Wielkopolsce? W Złotowie zakończyła się budowa tężni

Jakiś czas temu pisaliśmy już o tym, iż w Złotowie w województwie wielkopolskim lada moment mają powstać tężnie, a miasto samo w sobie małymi korkami dąży do tego, by stać się uzdrowiskiem. Teraz - jak się okazuje - budowa została zakończona, co z pewnością cieszy nie tylko mieszkańców, ale i turystów i kuracjuszy. Zgodnie z informacjami podanymi przez portal asta24.pl, złotowski kompleks tężni solankowych ma powierzchnię prawie 200 metrów kwadratowych, a jej dwa oddzielne skrzydła mają 23 metry długości, 6 metrów wysokości i 15 metrów szerokości. Z atrakcji będzie można korzystać od kwietnia do października.

