Mieli "Breaking Bad" w domu. Magister chemii i jego syn robili to na oczach policjantów

Funkcjonariusze Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wraz z Wielkopolskim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Poznaniu Prokuratury Krajowej rozbili grupę przestępczą zajmującą się przemytem, produkcją i handlem dużymi ilościami narkotyków w darknecie. W trakcie realizacji funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. 1770 kilogramów środków odurzających, psychoaktywnych i ich prekursorów oraz dwie linie produkcyjne.

Policjanci od dłuższego czasu zajmowali się rozpracowaniem jednego z forów internetowych, które z założenia umożliwiało jego użytkownikom pozostanie anonimowym, m.in. dzięki używaniu szyfrowanych komunikatorów. Na forum oferowane były do sprzedaży przeciwbólowe leki narkotyczne, psychotropowe oraz bardzo duże ilości narkotyków tzw. kryształu w postaci 3-CMC i 4-CMC (pochodne mefedronu). Są to bardzo niebezpieczne substancje psychoaktywne, pobudzające układ nerwowy. Ich przedawkowanie prowadzi do zaburzeń sercowo-naczyniowych (tachykardii, zwiększenia ciśnienia tętniczego) i znacznego podniesienia temperatury ciała (hipertermii). Wywołują one również niepokoje i lęki, drgawki, zaburzenia świadomości oraz zaburzenia ze strony układów krążenia i oddechowego, w tym nagłego zatrzymania krążenia. O wzroście zgonów związanych z zażyciem syntetycznych katynonów (3-CMC i 4 -CMC) ostrzegał w sierpniu 2023 roku Główny Inspektor Sanitarny. W 2023 roku według raportu GIS w Polsce 15 osób zmarło z przedawkowania tych substancji.

Policjanci CBZC ustalili tożsamość osób zamieszanych w produkcję i handel narkotykami na terenie całej Polski. Pod koniec czerwca na terenie woj. wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, blisko 100 policjantów przeprowadziło jednocześnie realizację w wytypowanych 8 lokalizacjach. W jednym z domów jednorodzinnych pod Koninem, podczas procesu wytwarzania narkotyków, zatrzymano m.in. dwóch mężczyzn w wieku 52 i 29 lat, jeden z nich okazał się magistrem chemii. Ujawniono również miejsca, w których ukrywano dokumenty służące do legalizowania majątku pochodzącego z przestępczej działalności, gotowe narkotyki, prekursory oraz linie produkcyjne służące do ich wytwarzania.

Zabezpieczono 1770 kilogramów środków odurzających, psychoaktywnych i ich prekursorów, dwie linie produkcyjne, gotówkę w kwocie około 400 tys. zł, szereg nośników elektronicznych i ustalono sposób prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Jest to dotychczas największa ilość narkotyków zabezpieczonych przez komórki zwalczające cyberprzestępczość w Europie.

Wartość zabezpieczonych substancji wynosi na czarnym rynku ponad 17 mln zł. Zabezpieczone linie produkcyjne pozwalały wytwarzać tygodniowo 700 kg narkotyków. Z zabezpieczonych narkotyków można było wytworzyć kilka milionów porcji dilerskich.

Czynności na terenie nielegalnej fabryki trwały 4 dni i brali w nich udział funkcjonariusze laboratoriów kryminalistycznych z KWP w Łodzi i KWP w Bydgoszczy oraz trzech wyspecjalizowanych jednostek do zwalczania zagrożeń chemicznych Państwowej Straży Pożarnej.

We wcześniejszym etapie sprawy zatrzymano cztery osoby zajmujące się wewnątrzwspólnotowym nabywaniem i przewozem do Polski marihuany i kokainy. Przedstawiono im zarzuty przemytu 100 kg marihuany oraz wprowadzenie do obrotu 400 kg narkotyków. Zabezpieczono również leki psychotropowe, nasenne i przeciwbólowe, które ostatecznie nie trafiły na rynek. Zatrzymani mężczyźni w przeszłości nie byli karani.

Na wniosek prokuratora Prokuratury Krajowej, Sąd Rejonowy w Poznaniu zastosował wobec zatrzymanych tymczasowy areszt. Za przemyt narkotyków, ich wytwarzanie i posiadanie oraz inne przestępstwa, aresztowanym grozi kara 20 lat pozbawienia wolności.

Źródło: CBZC