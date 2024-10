Mieszkańcy poznańskiego osiedla przeżywają koszmar! Muszą opuścić domy. "My tutaj mamy dorobek całego życia"

24-letni Łukasz tajemniczo zaginął w Tajlandii. Teraz odnalazł się w areszcie w Niemczech! Co się stało?

Mieszkańcy osiedla Maltańskiego w Poznaniu z przerażeniem patrzą w przyszłość. Właśnie zorganizowali protest przed urzędem miasta. Jak wyjaśnia Radio ZET, sprzeciwiają się eksmisji z terenów, na których od lat mieszkają. Z relacji Konflikt dotyczy niemal 270 rodzin zamieszkujących ogródki działkowe, które otrzymały nakaz opuszczenia swoich domów. Poznaniacy oczekują od władz miasta spotkania, w którym mieliby wziąć udział przedstawiciele prezydenta Poznania, kurii oraz mieszkańców. Ich celem jest uratowanie osiedla i dorobków swojego życia...

Głos w sprawie zabrał wiceprezydent Poznania, Jędrzej Solarski. Jak podkreślił, miasto nie umywa rąk od tej sprawy i angażuje się w pomoc dla mieszkańców, jednak miasto nie ma możliwości pomocy wszystkim rodzinom, ponieważ w mieście wsparcia potrzebuje o wiele więcej osób.

Jak wyjaśnia Radio ZET, spór o działki na osiedlu Maltańskim to efekt wieloletnich zaniedbań prawnych. Początkowo władze miasta uznały mieszkańców za właścicieli, ale sąd potwierdził, że teren należy do kurii. Działki są przeznaczone pod budowę bloków i mogą być warte kilkaset milionów złotych. Mieszkańcy, w tym osiedlowa radna Dorota Gorgoń, złożyli pismo do prezydenta Poznania z prośbą o trójstronne rozmowy.

- 35 lat tam mieszkałem, ojciec mieszka 70. Jak teraz chodzę po ogrodzie, to mi się aż płakać chce, jak widzę, ile pracy włożyłem - mówił Radiu ZET mężczyzna zamieszkujący osiedle. - Nie stać nas na to, żeby się gdzieś przeprowadzić, żeby wynająć mieszkanie. My tutaj mamy dorobek całego życia - powiedziała jedna z mieszkanek.