Mieszkaniec Sulęcinka został milionerem! Lepszego prezentu pod choinkę nie mógł sobie wymarzyć

Recepta na najlepszy prezent gwiazdkowy w życiu okazała się w tym przypadku bardzo prosta. Mieszkaniec Sulęcinka postanowił zaufać swojemu szczęściu i metodą chybił-trafił wypełnił kupon Eurojackpot w pukcie Lotto przy ul. Klonowej. I chociaż w piątkowym losowaniu 23 grudnia nie padła główna wygrana, to wylosowane liczby przyniosły graczowi powody do ogromnej radości. Liczby, które padły w losowaniu Eurojackpot 23.12.2022 r. to: 9, 34, 35, 42, 44 oraz 6, 11. Większość z nich pokrywała się z tymi, które znajdowały się na kuponie gracza, co oznaczało wygraną drugiego stopnia w kwocie 4 332 608,70 zł.

To bez wątpienia rekordowa wygrana w tej miejscowości. Co można zrobić z takimi pieniędzmi? Możliwości jest naprawdę dużo. Wygrana wystarczy nie tylko na zakup domu lub mieszkania czy luksusowego samochodu, ale także zapewni szczęśliwemu graczowi dostatnie życie przez wiele najbliższych lat. To najlepszy dowód na to, że czasem warto zaufać swojemu szczęściu i ślepemu losowi.

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.

