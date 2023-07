i Autor: Shutterstock 15 tys. euro straciła mieszkanka Piły, która uwierzyła oszustom, że nad jej rodziną ciąży klątwa, zdj. ilustracyjne

Niesłychane zdarzenie

Mieszkanka Piły chciała zdjąć klątwę z rodziny. Klątwy już nie ma, ale jest manko w kasie

Mieszkanka Piły dała sobie wmówić, że nad jej rodziną ciąży klątwa. Z taką informacją zadzwonili do niej oszuści podający się za przedstawicieli placówki parapsychologicznej z siedzibą poza granicami Polski. Namówili kobietę, by przelała na ich konto pieniądze na zakup przedmiotów służących do odprawiania rytuałów. Później pojawiły się kolejne przelewy.