Milena wyszła z domu i nie wróciła! Jest pilny apel policji

Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi poszukiwania Mileny Kierońskiej. Młoda kobieta 9 września wyszła z domu i do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Policjanci proszą o pomoc wszystkie osoby, które mogą wiedzieć, gdzie obecnie przebywa Milena Kierońska lub posiadają informacje, które mogą pomóc w jej odnalezieniu.

W przypadku posiadania jakichkolwiek informacji dotyczących miejsca pobytu zaginionej należy skontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim pod numerem 47 77 54 211 lub zadzwonić pod numer alarmowy 112. Informacje można również przekazać w najbliższej jednostce Policji.

Policja apeluje, by nie bagatelizować nawet z pozoru nieistotnych informacji, które mogą pomóc w ustaleniu, gdzie znajduje się zaginiona.