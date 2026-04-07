Miliony obserwują to gniazdo. Wrócił pierwszy bocian i zaczyna nowy sezon

Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
2026-04-07 13:10

Długo kazał na siebie czekać, ale już jest! Mieszkańcy najsłynniejszego bocianiego gniazda w Wielkopolsce mogą odetchnąć z ulgą. W monitorowanym gnieździe w Przygodzicach pojawił się pierwszy bocian. Przyleciał w Wielkanoc i spędził w nim pierwszą noc.

Autor: screen/ Materiały prasowe
Miliony ludzi na całym świecie obserwuje to gniazdo, które znajduje się na nieczynnym kominie w pobliżu urzędu gminy w Przygodzicach. Amatorzy bocianów wczesną wiosną czekają na przylot ptaków, obserwują ich starania o jajka, a potem wysiadywanie.

Nie brakuje dramatów, bo w czasie suszy bociany wyrzucały już swoje młode, a w 2022 roku na przykład para bocianów była atakowana przez inne bociany. Ptaki dzielnie się broniły, chociaż przy okazji straciły dwa jajka.

Para bocianów, która osiedla gniazdo, co roku dostają na imię Przygoda i Dziedzic, a projekt ich obserwacji odbywa się w ramach programu Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Jest to część monitoringu i ochrony bociana białego na terenie Południowej Wielkopolski.

