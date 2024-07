Miłosne igraszki na balkonie w centrum miasta! Nagranie krąży po sieci

Portal gniezno24.com otrzymał nagrania z centrum miasta, na których widać parę uprawiającą seks na balkonie od strony głównej ulicy. Co warto dodać, balkon jest cały przeszklony, zatem wszystko było dobrze widać... Jeden z sąsiadów postanowił nagrać miłosne igraszki kochanków.

Zobacz także: Uprawiali seks na wieży widokowej w Świętnie koło Wolsztyna! Sprawa trafiła do sądu, a ten ukarał... urzędnika!

Jak opisuje gnieźnieński portal, "zakochani nic nie robili sobie z obecności przechodniów ani z tego, że ktoś może ich nagrywać – zwłaszcza, że balustrada balkonu jest przezroczysta i to, co się na nim dzieje, dobrze widać z drugiej strony ulicy, gdzie znajduje się często odwiedzany sklep spożywczy".

Wiadomo, że zgłoszenie o incydencie nie dotarło do policji, jednak rzeczniczka zaznacza, że ktoś, kto poczuł się tym zgorszony, może się jeszcze zgłosić.

Miłosne igraszki na balkonie. W sieci zawrzało!

Mieszkańcy są bardzo podzieleni w tej kwestii. Niektórzy uważają, że to nie kochankami jest problem, ale... z osobą nagrywającą. - Wolność Tomku w swoim domku, moim zdaniem to, ci którzy nagrywają to zwykle wieśniaki - napisał jeden z internatów. Inni zwrócili jednak uwagę, że w bloku mieszkają też małe dzieci, dla których takie zachowanie może być gorszące. - Jak tak można przy innych? Przecież nie mieszkacie tu sami! - dodaje Kasia.