Młoda kobieta wypadła z okna! Wcześniej świadkowie wyszarpali jej dziecko z rąk?!

Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
2026-03-18 13:35

Dramatyczne wydarzenia w Ostrowie Wielkopolskim. W środę, 18 marca młoda kobieta wypadła z okna. Wcześniej, świadkowie tragedii mieli wyszarpnąć jej dziecko z rąk. Co tam się wydarzyło? Szczegóły w artykule.

Taśma policyjna odgradza przejście

Autor: Michal Zebrowski/ East News
Ostrowska policji udziela lakonicznych informacji. 

Krótko po godzinie 9.00, 25-letnia kobieta wypadła z okna - mówi Super Expressowi podkom. Patrycja Naczke z ostrowskiej policji. 

Świadkowie zdarzenia, utrzymują, że kobieta chwilę wcześniej próbowała wyskoczyć przez okno z dzieckiem. Wszystko wydarzyło się przy ulicy Śmigielskiego w Ostrowie Wielkopolskim, w budynku handlowo-usługowym w samym centrum osiedla. 

Ustalamy okoliczności zdarzenia - mówi Naczke. 

Kobieta trafiła do szpitala.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

