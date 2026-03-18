Młoda kobieta wypadła z okna! Wcześniej świadkowie wyszarpali jej dziecko z rąk?!

Ostrowska policji udziela lakonicznych informacji.

Krótko po godzinie 9.00, 25-letnia kobieta wypadła z okna - mówi Super Expressowi podkom. Patrycja Naczke z ostrowskiej policji.

Świadkowie zdarzenia, utrzymują, że kobieta chwilę wcześniej próbowała wyskoczyć przez okno z dzieckiem. Wszystko wydarzyło się przy ulicy Śmigielskiego w Ostrowie Wielkopolskim, w budynku handlowo-usługowym w samym centrum osiedla.

Ustalamy okoliczności zdarzenia - mówi Naczke.

Kobieta trafiła do szpitala.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.