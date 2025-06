Motocyklista uderzył w auto i zderzył się czołowo z drugim! 55-latek nie miał szans

Strażacy weszli do mieszkania i doznali szoku. Kobieta już nie żyła!

Do wypadku doszło w niedzielę, 8 czerwca, około godziny 15:30 w miejscowości Żychlin pod Koninem. Jak informuje lokalny portal lm.pl, na ul. Modrzewiowej doszło do dramatycznego zdarzenia z udziałem trzech pojazdów. Na miejscu błyskawicznie pojawiły się służby ratunkowe, jednak dla kierującego motocyklem nie było już ratunku.

– Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący motocyklem marki Honda nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze – przekazała dziennikarzom asp. Maria Baranowska z Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Jak dodała, mężczyzna najechał na tył poprzedzającego go pojazdu, a następnie, tracąc panowanie nad maszyną, zjechał na przeciwległy pas ruchu. Tam doszło do czołowego zderzenia z jadącym z naprzeciwka samochodem osobowym.

Siła uderzenia była ogromna. Motocyklista doznał poważnych obrażeń i mimo szybkiej interwencji ratowników, zmarł na miejscu. Policja nie podała jeszcze szczegółowych danych ofiary – wiadomo jedynie, że był to dorosły mężczyzna. Pasażerowie pozostałych pojazdów nie odnieśli poważnych obrażeń.

Droga na czas działań ratowniczych oraz prac dochodzeniowych była zablokowana. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, a także straż pożarna i zespół ratownictwa medycznego.

Przyczyny i dokładne okoliczności tragedii będą teraz wyjaśniane w śledztwie. Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i dostosowywanie prędkości do warunków panujących na drodze – szczególnie na lokalnych trasach, gdzie nie trudno o nieuwagę lub gwałtowne manewry.

To kolejny w ostatnich dniach wypadek z tragicznym finałem, w którym życie stracił motocyklista.