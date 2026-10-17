Napadli na jubilera i uciekli z biżuterią. Po chwili byli już w rękach policji

Uciekli w dwóch różnych kierunkach

Po zabraniu biżuterii mężczyźni wybiegli ze sklepu i rozdzielili się. Każdy z nich uciekł w innym kierunku, co mogło mieć utrudnić policjantom dalszy pościg.

Na miejsce skierowano funkcjonariuszy oraz techników kryminalistyki. Policjanci odgrodzili wejście do lokalu i rozpoczęli zabezpieczanie śladów. Sprawdzali również monitoring ze sklepu i jego otoczenia oraz możliwe trasy ucieczki podejrzanych.

Podczas zdarzenia w lokalu przebywała pracownica. Kobieta nie doznała obrażeń. Nie ma także informacji o innych osobach poszkodowanych.

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Policyjna obława trwała tylko pięć godzin

Sprawą zajęli się kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. Ustalenie tożsamości poszukiwanych wymagało jednak współpracy funkcjonariuszy z kilku miejscowości.

Do działań włączyli się policjanci z komend miejskich w Poznaniu oraz Koninie. Wspólna akcja bardzo szybko przyniosła rezultaty.

– Zaledwie kilka godzin zajęło leszczyńskim kryminalnym ustalenie tożsamości i zatrzymanie sprawców kradzieży zuchwałej. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie niezwykle zaangażowana i dynamiczna współpraca z policjantami z komend miejskich w Poznaniu i Koninie – przekazała Monika Żymełka z leszczyńskiej policji w rozmowie z Radiem Eska.

Dwaj podejrzani zostali zatrzymani około godz. 16 w Koninie. Od zdarzenia w sklepie jubilerskim minęło wówczas zaledwie pięć godzin. Obaj zatrzymani to 43-letni mieszkańcy tego miasta.

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Policjanci odzyskali cały łup

Funkcjonariusze przeszukali miejsca, w których przebywali zatrzymani. Znaleźli tam złotą biżuterię pochodzącą ze sklepu w Lesznie.

Według policyjnych ustaleń odzyskano wszystkie skradzione kosztowności. Łańcuszki i bransoletki, których wartość oszacowano na minimum 150 tys. zł, zostały zabezpieczone jako materiał dowodowy.

Ostateczna wartość biżuterii może zostać jeszcze dokładnie określona na podstawie dokumentacji sklepu i opinii rzeczoznawcy. Policja używa obecnie sformułowania „co najmniej 150 tys. zł”.

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Podejrzani trafią przed prokuratora

Obaj 43-latkowie zostali osadzeni w policyjnym areszcie. Według komunikatu przekazanego w sobotę mieli wkrótce usłyszeć zarzuty dokonania kradzieży szczególnie zuchwałej.

Policjanci zapowiadają wystąpienie z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania. O zastosowaniu tego środka zdecyduje sąd po zapoznaniu się z materiałem zgromadzonym przez śledczych.