Zuchwały napad na jubilera w Lesznie! Policja ujawniła, co ukradli sprawcy

Napad na jubilera w Lesznie. Złodzieje zabrali biżuterię wartą fortunę

Zuchwały rabunek w Lesznie! Do napadu doszło w piątek, 16 października, przed godziną 11 w sklepie jubilerskim przy ulicy Marcinkowskiego w centrum miasta. Do lokalu weszło dwóch mężczyzn z zasłoniętymi twarzami. Napastnicy nie odezwali się ani słowem, tylko rozbili szklaną ladę, w której znajdowała się biżuteria.

Złodzieje zabrali złote łańcuszki, bransoletki i inne kosztowności. Jak przekazała Monika Żymełka z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, wstępnie oszacowano wartość skradzionych przedmiotów na co najmniej 150 tysięcy złotych.

Po zabraniu biżuterii mężczyźni wybiegli ze sklepu i uciekli w dwóch różnych kierunkach. Policjanci próbują ich teraz złapać.

Policjanci zabezpieczają ślady. Ekspedientce nic się nie stało

Na miejsce napadu skierowano policjantów oraz techników kryminalistyki. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren wokół sklepu, a wejście do lokalu odgrodzili policyjną taśmą. Wewnątrz widoczne były rozbite szklane gabloty.

Śledczy zbierają ślady, które mogą pomóc w ustaleniu, kim byli napastnicy. Sprawdzają również okoliczności napadu i prowadzą działania mające doprowadzić do zatrzymania obu mężczyzn.

Na szczęście podczas zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Ekspedientka, która znajdowała się w sklepie w chwili napadu, nie została fizycznie poszkodowana.

Policja podkreśla, że działania w tej sprawie nadal trwają. Na razie nie poinformowano o zatrzymaniu sprawców. Wartość skradzionej biżuterii została oszacowana wstępnie, dlatego ostateczna wysokość strat może się jeszcze zmienić.

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