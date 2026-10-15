Pogoda dla Poznania: 16-18 października

Mieszkańcy Poznania mogą liczyć na weekend bez deszczu, ale niebo nad miastem będzie w większości zasnute chmurami. Aura okaże się dość stabilna, jednak z wyraźną zmianą temperatury, która będzie odczuwalna zwłaszcza między piątkiem a sobotą. Wiatr przez większość czasu pozostanie słaby i nie powinien być uciążliwy.

Początek weekendu z najwyższą temperaturą

Piątek, 16 października, zapowiada się jako najcieplejszy dzień weekendu w Poznaniu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 17 stopni Celsjusza, co stworzy całkiem przyjemne warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Nocą temperatura spadnie do około 7°C. Przez cały dzień niebo będzie pochmurne, ale opady nie są prognozowane. Wiatr powieje z prędkością około 3 m/s.

Chłodniejsza, ale wciąż sucha sobota

W sobotę, 17 października, pogoda w Poznaniu ulegnie zmianie, głównie za sprawą temperatury. Zrobi się wyraźnie chłodniej – maksymalna wartość w ciągu dnia sięgnie około 14 stopni. Poranek i noc będą jeszcze zimniejsze, z temperaturą spadającą do około 6°C, co czyni ją najchłodniejszą w ten weekend. Niebo pozostanie pod gęstą warstwą chmur, ale podobnie jak dzień wcześniej, deszcz nie spadnie. Wiatr wyraźnie osłabnie, osiągając prędkość około 2 m/s.

Niedziela bez większych zmian

Ostatni dzień weekendu, 18 października, przyniesie pogodę bardzo zbliżoną do sobotniej. Na termometrach w Poznaniu zobaczymy maksymalnie około 14 stopni Celsjusza. Noc będzie jednak nieco cieplejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 8°C. Przez cały dzień utrzyma się duże zachmurzenie, ale parasole wciąż nie będą potrzebne. Wiatr ponownie nieco przybierze na sile, wracając do prędkości około 3 m/s.

Weekend w Poznaniu. Jak zaplanować czas?

Chociaż brak słońca może nie zachęcać do długiego odpoczynku na łonie natury, to brak deszczu stwarza idealne warunki do aktywnego spędzania czasu na zewnątrz. To dobra okazja na dłuższy spacer po miejskich parkach czy alejkach, bez obaw o nagłe załamanie pogody. Chłodniejsze powietrze, zwłaszcza w sobotę, sprawia, że warto ubrać się cieplej. Stabilna, choć pochmurna aura sprzyja również zwiedzaniu miasta i odkrywaniu jego zakątków pieszo.

Dane pogodowe: OpenWeather