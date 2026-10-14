„WARTA warta posprzątania” po raz piąty. Ponad 900 kg śmieci zniknęło z Poznania

Wydarzenie objęto Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Poznania oraz UN Global Compact Network Poland. Akcja wpisała się również w obchody 33. edycji Sprzątania świata – Polska, której tegorocznym hasłem było „SOS dla wody! Niech będzie wolna od śmieci”.

Pięć edycji i tysiące kilogramów zebranych odpadów

W tegorocznym sprzątaniu wzięło udział ponad 650 wolontariuszek i wolontariuszy. Zebrane 904 kg śmieci trafiły do odpowiedniej segregacji lub recyklingu. To kolejny rezultat inicjatywy, która od pięciu lat angażuje poznaniaków w dbanie o miejskie tereny zielone.

Dotychczas we wszystkich edycjach projektu uczestniczyło łącznie blisko 3500 osób, które usunęły z poznańskich terenów zielonych i nadrzecznych prawie 5500 kg odpadów.

Jubileusz stał się także okazją do rozszerzenia działań poza główne lokalizacje. Fundacja Nasza Ziemia zaprosiła uczestników poprzednich edycji do zorganizowania sprzątania w ich najbliższym otoczeniu. W ramach tych dodatkowych inicjatyw zebrano dotychczas kolejne 730 kg śmieci.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Inicjatywa „WARTA warta posprzątania” od lat przynosi imponujące efekty. To nie tylko kilogramy zebranych odpadów, ale przede wszystkim sukcesywna zmiana naszej świadomości ekologicznej. Jesteśmy dumni i wdzięczni, że Fundacja Nasza Ziemia może liczyć na takie wsparcie i długofalowe zaangażowanie ze strony firmy Lidl Polska. Dopełnieniem tego wszystkiego jest pasja samych uczestników, która za każdym razem przechodzi najśmielsze oczekiwania – mówi Beata Butwicka, prezes zarządu Fundacji Nasza Ziemia.

Dlaczego sprzątano nad Rusałką i w Dolinie Cybiny?

Tegoroczne miejsca akcji wybrano w porozumieniu z Urzędem Miasta Poznania. Zarówno okolice Jeziora Rusałka, jak i Dolina Cybiny należą do poznańskiego systemu Klinów Zieleni. Te obszary przyrodnicze pomagają przewietrzać miasto i wspierają zachowanie bioróżnorodności.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Szczególne znaczenie ma Dolina Cybiny, ponieważ przepływająca przez nią rzeka jest bezpośrednim dopływem Warty. Usuwanie odpadów z jej doliny i sąsiednich akwenów pomaga więc chronić lokalne zasoby wodne. To również sposób na zadbanie o miejsca, z których mieszkańcy korzystają podczas spacerów i wypoczynku.

Nie tylko sprzątanie. Była też ekologiczna edukacja

W obu lokalizacjach na uczestników czekały także ekologiczne miasteczka. Przygotowano quizy, gry i pokazy, dzięki którym można było lepiej poznać zasady ochrony środowiska oraz prawidłowej segregacji odpadów.

W wydarzeniu uczestniczyli partnerzy, wśród których znaleźli się m.in. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, Zarząd Zieleni Miejskiej, Zakład Lasów Poznańskich i POSiR.

Szczególną uwagę poświęcono najmłodszym. Dzieci mogły dowiedzieć się, jak prawidłowo segregować śmieci i na czym polega gospodarka o obiegu zamkniętym. W Strefie Lidla poznawały również kolejne etapy drogi plastikowej butelki w procesie recyklingu.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Codzienne wybory też mają znaczenie

Lidl Polska podkreśla, że działania na rzecz środowiska nie ograniczają się do jednorazowych akcji sprzątania. Firma rozwija rozwiązania związane z gospodarką o obiegu zamkniętym, obejmujące m.in. projektowanie opakowań, ograniczanie zużycia surowców i zwiększanie udziału materiałów pochodzących z recyklingu.

Istotnym elementem tych działań jest także przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Sieć wykorzystuje system automatycznego zamawiania towarów AutoDispo, a klientom oferuje m.in. przeceny w ramach akcji „Kupuję, nie marnuję” oraz torby MIX z owocami i warzywami, które pomagają zagospodarować pełnowartościowe produkty.

Działaniom operacyjnym towarzyszą inicjatywy społeczne i edukacyjne. Lidl Polska przekazuje produkty Caritas Polska, Federacji Polskich Banków Żywności i lokalnym organizacjom. Prowadzi również kampanie, takie jak „Sztuka niemarnowania”, oraz projekt „EkoMisja”, angażujący uczniów w edukację ekologiczną.

Akcja „WARTA warta posprzątania” to ważny projekt, który z dumą rozwijamy od lat. Wspólnie z lokalnymi społecznościami dbamy o czystość przestrzeni miejskiej. W Lidl Polska zrównoważony rozwój to element naszej codziennej strategii działania, dlatego stawiamy na budowanie świadomości ekologicznej poprzez dawanie odpowiedniego przykładu. Tegoroczna edycja wydarzenia po raz kolejny pokazała, jak wielką siłę ma wspólna troska o środowisko – podkreśla Aleksandra Robaszkiewicz, dyrektorka ds. relacji korporacyjnych w Lidl Polska.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Pięć edycji akcji „WARTA warta posprzątania” pokazuje, że wspólne działania mieszkańców, wolontariuszy i partnerów mogą przynieść wymierne efekty. Oprócz tysięcy kilogramów zebranych odpadów ważnym elementem inicjatywy pozostaje edukacja i zachęcanie do dbania o otoczenie także na co dzień.

Materiały prasowe