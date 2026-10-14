Jedna ofiara śmiertelna, kilkunastu rannych. Tydzień po atakach w szkołach policja zatrzymuje kolejne osoby

Od początku działań policja skontrolowała blisko 138 tys. placówek oświatowych.

Zatrzymano 183 osoby, a do środowego poranka odnotowano 472 zdarzenia związane z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.

Rząd zapowiada, że specjalny nadzór nad szkołami potrwa tak długo, jak będzie to potrzebne.

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Po tragicznych atakach policja kontroluje szkoły

W ubiegłym tygodniu doszło do aktów przemocy w placówkach oświatowych. Jedna osoba zmarła, a łącznie kilkanaście osób zostało rannych. W odpowiedzi na te wydarzenia od piątku policja prowadzi w całym kraju wzmożone działania, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkół.

Funkcjonariusze sprawdzają kolejne placówki, reagują na niepokojące zgłoszenia i weryfikują informacje o możliwych zagrożeniach. Całodobowo monitorują również internet, gdzie mogą pojawiać się wpisy i nagrania budzące obawy o bezpieczeństwo.

Liczba zatrzymanych w szkołach wciąż rośnie. Nowe statystyki policji

W środę policja poinformowała, że do godz. 6 odnotowano już 472 zdarzenia, w których funkcjonariusze prowadzą czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Łącznie skontrolowano blisko 138 tys. placówek, a zatrzymano 183 osoby.

Jeszcze we wtorek rano bilans był niższy. Policja informowała wówczas o 415 zdarzeniach, 167 zatrzymanych i blisko 108 tys. skontrolowanych placówek. W ciągu kolejnych godzin liczba zatrzymanych wzrosła o 16, a liczba odnotowanych zdarzeń o 57.

Donald Tusk zapowiada kontynuację specjalnego nadzoru

Podczas poniedziałkowej narady poświęconej bezpieczeństwu w szkołach premier Donald Tusk zapowiedział, że specjalny nadzór pozostanie w mocy tak długo, jak będą pojawiać się sytuacje budzące niepokój.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przekazał, że działania będą prowadzone przynajmniej przez kilka kolejnych dni. Jeśli zajdzie taka potrzeba, policja może je rozszerzyć lub przedłużyć.