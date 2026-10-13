Były żołnierz obrażał swoich dowódców w sieci. Służby weszły do domu patostreamera podczas transmisji na żywo

Były żołnierz został internetowym hejterem

Mateusz R. były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej postanowił zostać gwiazdą internetu. Publikował w sieci nagrania, w których obrażał między innymi dowódcę dwunastej Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, wytykał mu błędy i wulgarnie krytykował. Nagrywał też teren jednostki wojskowej i innych żołnierzy. Niektórzy nazywali go nawet najsłynniejszym polskim plutonowym, ale wielu żołnierzom nie podobało się to, jaki obraz WOT w sieci kreuje mężczyzna.

Publikował transmisje, w których obrażał byłych dowódców. Służby weszły do jego domu

Przede wszystkim jednak jego medialna działalność nie podobała się dowódcom Wielkopolskiej Brygady i dlatego mężczyzna został (w połowie sierpnia 2026 r.) zwolniony ze służby. Mimo to Mateusz R. dalej występował w internecie w mundurze. W czasie jednej z transmisji na Tiktoku do jego mieszkania weszli policjanci i żandarmeria wojskowa. Funkcjonariusze kazali mu otworzyć drzwi, a gdy były żołnierz odmówił, dostali się do środka siłą. Na transmisji widać moment ich wejścia i obezwładnienia mężczyzny.

- Nasi policjanci udzielali asysty oraz, co widać na nagraniu, fizycznie obezwładniali mężczyznę. Na miejscu była też karetka pogotowia i Straż Pożarna, ponieważ mężczyzna wykrzykiwał, że skoczy z balkonu, co także znalazło się na nagraniach - tłumaczy Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.

Czekają go poważne konsekwencje

WOT poinformowały z kolei, że wobec byłego żołnierza prowadzone jest postępowanie przez Prokuraturę Rejonową Poznań-Grunwald w Poznaniu, 13. Dział do Spraw Wojskowych. Mateusz R. miał usłyszeć zarzuty dotyczące m.in. pomówienia dowódcy brygady.

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