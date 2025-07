Poznań to jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce. Atrakcyjny rynek pracy, uczelnie wyższe, bogata oferta kulturalna i dobra komunikacja sprawiają, że wiele osób decyduje się tu zamieszkać. Mimo to – jak w każdym dużym mieście – nie wszystkie dzielnice, a w zasadzie osiedla oferują tu taki sam komfort życia. Gdzie więc żyje się najgorzej? O to postanowiliśmy zapytać sztuczną inteligencję, która po analizie była pewna swojego wyboru.

Najgorsza dzielnica Poznania do życia według AI

Świerczewo to osiedle administracyjne znajdujące się na południu Poznania, między Górczynem a Dębcem. Choć z pozoru to spokojna, głównie mieszkaniowa okolica, dla wielu mieszkańców może być sporym rozczarowaniem – zwłaszcza w porównaniu z dynamicznie rozwijającymi się rejonami miasta. Dlaczego jednak Świerczewo wypadło aż tak słabo przy analizie AI? Poniżej kilka powodów:

Infrastruktura i estetyka: zabudowa w dużej części to efekt PRL-owskiej urbanistyki. Brakuje tu estetycznie zaprojektowanych przestrzeni publicznych, ładnych skwerów, nowoczesnych punktów usługowych czy atrakcyjnych miejsc spotkań. Dodatkowo wiele do życzenia pozostawia infrastruktura drogowa.

zabudowa w dużej części to efekt PRL-owskiej urbanistyki. Brakuje tu estetycznie zaprojektowanych przestrzeni publicznych, ładnych skwerów, nowoczesnych punktów usługowych czy atrakcyjnych miejsc spotkań. Dodatkowo wiele do życzenia pozostawia infrastruktura drogowa. Uciążliwa komunikacja: choć do Świerczewa dociera kilka linii autobusowych i tramwajowych, dojazd do centrum bywa uciążliwy – szczególnie w godzinach szczytu.

choć do Świerczewa dociera kilka linii autobusowych i tramwajowych, dojazd do centrum bywa uciążliwy – szczególnie w godzinach szczytu. Ograniczona oferta kulturalno-rekreacyjna: w porównaniu do innych dzielnic, jak Jeżyce czy Łazarz, Świerczewo wypada blado pod względem życia społecznego. Brakuje tu klimatycznych kawiarni, kin, klubów osiedlowych czy wydarzeń kulturalnych integrujących mieszkańców.

Świerczewo Poznań [ZDJĘCIA]

Zalety Świerczewa

Choć Świerczewo ma swoje problemy, nie sposób odmówić mu pewnych atutów, a jednym z głównych jest cisza i spokój. Tym samym to właśnie ten region Poznania może być wręcz idealny dla osób starszych oraz dla rodzin z dziećmi. Co ważne, w pobliżu znajduje się Lasek Dębiecki oraz Park Jana Pawła II – świetne miejsca na spacery i rekreację. Warto także wspomnieć, że w porównaniu do Jeżyc, Rataj czy Naramowic, ceny mieszkań na Świerczewie są znacznie bardziej przystępne. Dla osób szukających pierwszego lokum może być to kusząca opcja.