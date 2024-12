Nie żyje wybitny poznański chirurg. Prof. Paweł Murawa walczył z ciężką chorobą

- Prof. Paweł Murawa był wybitnym chirurgiem onkologiem. Dzięki jego dynamice działania i ciągle poszerzanej wiedzy, wielu pacjentów odzyskało zdrowie. Prof. Paweł Murawa miał niezwykle bogatą karierę zawodową, która trwała od 1970 roku, prowadził liczne badania naukowe, współpracując z wieloma międzynarodowymi organizacjami. Wypromował i natchnął do dalszego rozwoju wielu młodych chirurgów onkologów, którzy dziś podejmują się trudnych operacji onkologicznych. Był człowiekiem powszechnie lubianym, cenionym, a także aktywnym, co aktualnie kontynuuje jego syn, prof. Dawid Murawa. Przez ponad pół wieku ciężkiej pracy i podejmowania się leczenia najtrudniejszych przypadków zachorowań na raka, stworzyli razem wyjątkową markę Murawa, z której także i my możemy zawsze korzystać – czytamy w komunikacie fundacji.