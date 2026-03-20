Nie żyje założycielka popularnej restauracji. „W naszej kuchni i sali zapanowała cisza”

Smutna wiadomość obiegła Wrześnię w środę, 18 marca. Odeszła Aleksandra Drzewiecka-Musiał – osoba doskonale znana lokalnej społeczności, twórczyni restauracji „Aleksandra”, która przez lata przyciągała mieszkańców nie tylko kuchnią, ale i wyjątkową atmosferą.

To właśnie ona stworzyła miejsce, w którym można było nie tylko zjeść domowy obiad, ale też świętować ważne chwile – od rodzinnych uroczystości po większe wydarzenia. Restauracja szybko stała się jednym z ważniejszych punktów na mapie miasta.

W poruszającym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych współpracownicy i zespół restauracji pożegnali swoją założycielkę:

Z ogromnym bólem serca, ale i z wdzięcznością za każdą wspólną chwilę, żegnamy dziś osobę wyjątkową – Aleksandrę Drzewiecką-Musiał. Naszą założycielkę, mentorkę, a przede wszystkim duszę tej restauracji.

Podkreślają, że była kimś więcej niż właścicielką – była sercem tego miejsca.

Ola nie tylko zbudowała mury tego miejsca, ona tchnęła w nie życie. Była wizjonerką, która wierzyła, że jedzenie to coś więcej niż posiłek – to spotkanie, emocje i gościnność płynąca prosto z serca. Jej energia była fundamentem, na którym każdy z nas mógł się opierać, a jej uśmiech – najpiękniejszą wizytówką naszej restauracji.

Dziś – jak przyznają – trudno pogodzić się z jej odejściem.

Dziś w naszej kuchni i na sali zapanowała cisza, której nie sposób wypełnić. Obiecujemy jednak pielęgnować dziedzictwo, które nam powierzyła. Każde serwowane danie i każdy uśmiech skierowany do Gościa będą od teraz hołdem dla Jej pamięci.

Aleksandra Drzewiecka-Musiał zapisała się w pamięci wielu mieszkańców jako osoba pełna pasji, ciepła i zaangażowania. Jej odejście to ogromna strata dla całej lokalnej społeczności.