Wielkopolska wieś chce wrócić do historii

Kobyla Góra, siedziba władz gminy w powiecie ostrzeszowskim w Wielkopolsce, może już wkrótce zmienić swój status. Lokalny samorząd rozpoczął procedurę, która ma odpowiedzieć na pytanie, czy mieszkańcy chcą, aby miejscowość ponownie uzyskała prawa miejskie. To symboliczny powrót do przeszłości, bowiem Kobyla Góra utraciła je ponad 230 lat temu, w burzliwym okresie zaborów.

Kobyla Góra po raz pierwszy pojawia się w źródłach historycznych w 1387 roku. Przez wieki rozwijała się jako lokalny ośrodek, jednak w 1793 roku, po II rozbiorze Polski i wcieleniu tych terenów do Prus, została pozbawiona praw miejskich. Od tamtej pory funkcjonuje jako wieś, choć – jak podkreślają władze gminy – jej charakter od dawna wykracza poza typowo wiejskie ramy.

Dziś, kiedy prężnie się rozwija, jak nigdy wcześniej w swych dziejach, może warto, odwołując się do tradycji, przywrócić jej rangę i prestiż poprzez nadanie praw miejskich? Kobyla Góra zatraciła wiejski charakter i posiada miejski, świadczy o nim zachowana z XIX wieku urbanistyczna przestrzeń zabudowy - poinformowano na stronie internetowej gminy, kobyla-gora.pl. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Konsultacje społeczne i walka z dezinformacją

Decyzja nie zapadnie jednak bez udziału mieszkańców. Do 22 stycznia trwają konsultacje społeczne, w których lokalna społeczność może wyrazić swoją opinię. Wójt gminy Wiesław Berski aktywnie zachęca do udziału w głosowaniu i apeluje, by opierać się wyłącznie na rzetelnych, sprawdzonych informacjach. Pojawiają się bowiem plotki, które sugerują, że po takiej zmianie będą m.in. wyższe podatki czy nowe opłaty za wywóz śmieci.

Kobyla Góra: turystyczna wizytówka regionu

Co ciekawe, na terenie gminy, w Zmyślonej Parzynowskiej, znajduje się najwyższe wzniesienie w Wielkopolsce – Kobyla Góra, licząca 284 metry nad poziomem morza. Na jej szczycie stoi 20-metrowy Krzyż Wielkopolski, jeden z charakterystycznych punktów regionu.

Warto również wspomnieć, że w 2027 roku Kobyla Góra będzie obchodzić 640. rocznicę swojego istnienia. Dla władz samorządowych przywrócenie praw miejskich właśnie w tym okresie miałoby wymiar wyjątkowo symboliczny.