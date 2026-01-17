Nowe miasto w Wielkopolsce. Powrócą po 230 latach?

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-01-17 4:51

Ponad 230 lat temu straciła prawa miejskie, a dziś chce je odzyskać i wrócić do swojej historycznej rangi. Władze jednej z wielkopolskich miejscowości pytają mieszkańców o zdanie, licząc na symboliczny powrót na mapę miast. Decyzja może zapaść w wyjątkowym momencie jej wielowiekowej historii.

Super Express Google News

Wielkopolska wieś chce wrócić do historii

Kobyla Góra, siedziba władz gminy w powiecie ostrzeszowskim w Wielkopolsce, może już wkrótce zmienić swój status. Lokalny samorząd rozpoczął procedurę, która ma odpowiedzieć na pytanie, czy mieszkańcy chcą, aby miejscowość ponownie uzyskała prawa miejskie. To symboliczny powrót do przeszłości, bowiem Kobyla Góra utraciła je ponad 230 lat temu, w burzliwym okresie zaborów.

Kobyla Góra po raz pierwszy pojawia się w źródłach historycznych w 1387 roku. Przez wieki rozwijała się jako lokalny ośrodek, jednak w 1793 roku, po II rozbiorze Polski i wcieleniu tych terenów do Prus, została pozbawiona praw miejskich. Od tamtej pory funkcjonuje jako wieś, choć – jak podkreślają władze gminy – jej charakter od dawna wykracza poza typowo wiejskie ramy.

Dziś, kiedy prężnie się rozwija, jak nigdy wcześniej w swych dziejach, może warto, odwołując się do tradycji, przywrócić jej rangę i prestiż poprzez nadanie praw miejskich? Kobyla Góra zatraciła wiejski charakter i posiada miejski, świadczy o nim zachowana z XIX wieku urbanistyczna przestrzeń zabudowy - poinformowano na stronie internetowej gminy, kobyla-gora.pl.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Kobyla Góra [ZDJĘCIA]

krzyż wielkopolski
6 zdjęć

Konsultacje społeczne i walka z dezinformacją

Decyzja nie zapadnie jednak bez udziału mieszkańców. Do 22 stycznia trwają konsultacje społeczne, w których lokalna społeczność może wyrazić swoją opinię. Wójt gminy Wiesław Berski aktywnie zachęca do udziału w głosowaniu i apeluje, by opierać się wyłącznie na rzetelnych, sprawdzonych informacjach. Pojawiają się bowiem plotki, które sugerują, że po takiej zmianie będą m.in. wyższe podatki czy nowe opłaty za wywóz śmieci.

Polecany artykuł:

To najpotężniejsze paszporty na świecie. Te kraje rządzą w podróżach bez wiz

Kobyla Góra: turystyczna wizytówka regionu

Co ciekawe, na terenie gminy, w Zmyślonej Parzynowskiej, znajduje się najwyższe wzniesienie w Wielkopolsce – Kobyla Góra, licząca 284 metry nad poziomem morza. Na jej szczycie stoi 20-metrowy Krzyż Wielkopolski, jeden z charakterystycznych punktów regionu.

Warto również wspomnieć, że w 2027 roku Kobyla Góra będzie obchodzić 640. rocznicę swojego istnienia. Dla władz samorządowych przywrócenie praw miejskich właśnie w tym okresie miałoby wymiar wyjątkowo symboliczny.

Nie tylko sprawa Pershinga. Quiz o najgłośniejszych zbrodniach lat 90.
Pytanie 1 z 10
Jarosław Ziętara był dziennikarzem, który zaginął w 1992 roku w...
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIELKOPOLSKA