Nowe miejsce dla zakochanych w Poznaniu. Uwagę przykuwają niezwykłe latarnie

Wśród malowniczych drzew poznańskiego Parku Sołackiego pojawił się zupełnie nowy element przestrzeni miejskiej. Na jednej z tamtejszych ławeczek zamontowano dwie żelazne latarnie, które bardzo szybko zyskały miano lokalnego symbolu miłości. Rzeźby zostały zaprojektowane w taki sposób, aby imitować wspólnie odpoczywającą parę. Całość tworzy niezwykłą iluzję, w której jeden z elementów czule pochyla się nad drugim, co doskonale prezentuje się zarówno w promieniach słońca, jak i w blasku księżyca.

Mieszkańcy są zachwyceni tą uroczą instalacją i nie kryją, że trudno wyobrazić sobie bardziej urokliwe tło do romantycznych wyznań. Wiele wskazuje na to, że ten niepozorny punkt na mapie miasta wkrótce stanie się nieoficjalnym i niezwykle popularnym miejscem spotkań wszystkich par.

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Zakochane latarnie w Parku Sołackim wiedzą, że to idealne miejsce na romantyczne spacery - informują urzędnicy z miejskiego magistratu.