Nowe miejsce dla zakochanych w Poznaniu. Uwagę przykuwają niezwykłe latarnie

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-06-30 14:42

Mieszkańcy stolicy Wielkopolski zachwycają się najnowszą atrakcją, która pojawiła się w jednym z miejskich zieleńców. Wyjątkowa instalacja z miejsca zyskała sympatię poznaniaków i ma ogromne szanse, aby na stałe wpisać się na listę najpopularniejszych punktów na randkowej mapie miasta.

Wśród malowniczych drzew poznańskiego Parku Sołackiego pojawił się zupełnie nowy element przestrzeni miejskiej. Na jednej z tamtejszych ławeczek zamontowano dwie żelazne latarnie, które bardzo szybko zyskały miano lokalnego symbolu miłości. Rzeźby zostały zaprojektowane w taki sposób, aby imitować wspólnie odpoczywającą parę. Całość tworzy niezwykłą iluzję, w której jeden z elementów czule pochyla się nad drugim, co doskonale prezentuje się zarówno w promieniach słońca, jak i w blasku księżyca.

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Mieszkańcy są zachwyceni tą uroczą instalacją i nie kryją, że trudno wyobrazić sobie bardziej urokliwe tło do romantycznych wyznań. Wiele wskazuje na to, że ten niepozorny punkt na mapie miasta wkrótce stanie się nieoficjalnym i niezwykle popularnym miejscem spotkań wszystkich par.

Dwie ozdobne, czarne latarnie uliczne, stylizowane na parę zakochanych, stojące na tle zielonych drzew i jasnego nieba. Jedna latarnia pochyla się delikatnie nad drugą, tworząc romantyczną scenę, o której więcej przeczytasz na naszym portalu.
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Zakochane latarnie w Parku Sołackim wiedzą, że to idealne miejsce na romantyczne spacery - informują urzędnicy z miejskiego magistratu.

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