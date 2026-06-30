Chaos na kolei nie odpuszcza. Pociągi wciąż odwoływane i spóźnione, PKP walczy ze skutkami upałów

Fala rekordowych upałów wciąż daje się we znaki pasażerom kolei. Największy chaos panował w niedzielę i poniedziałek, kiedy z powodu wysokich temperatur oraz awarii infrastruktury odwołano łącznie ponad sto pociągów różnych przewoźników. Problemy nie zniknęły jednak także we wtorek, 30 czerwca.

Tego dnia odwołanych zostało kilkanaście kolejnych połączeń. Na liście znalazły się m.in. pociągi kursujące na trasach Gorzów Wielkopolski – Zielona Góra Główna, Gorzów Wielkopolski – Gdynia Główna, Kostrzyn – Krzyż, Jelenia Góra – Kraków Główny, Wrocław Główny – Kraków Płaszów, Wodzisław Śląski – Gliwice oraz Kharkiv-Pasażyrśkyj – Chełm.

Nie brakuje również ogromnych opóźnień. We wtorek, 30 czerwca pociąg relacji Gdynia Główna – Hel notował ponad 200 minut opóźnienia. Z kolei skład z Warszawy Wschodniej do Pragi spóźniał się o blisko trzy godziny, a pociąg z Chałupek do Katowic – o niemal 170 minut.

Jak wyjaśniają kolejarze, utrudnienia są konsekwencją ekstremalnych temperatur, które doprowadziły m.in. do awarii sieci trakcyjnej i deformacji torów. W związku z sytuacją PKP Intercity nadal umożliwia podróżnym bezpłatny zwrot biletów zakupionych do 29 czerwca oraz honoruje je w pociągach innych przewoźników.

O działaniach prowadzonych na sieci kolejowej poinformował rzecznik prasowy PKP, Piotr Hamarnik.

W związku z falą upałów przechodzącą nad krajem Polskie Linie Kolejowe S.A. wzmocniły monitoring infrastruktury i utrzymują służby techniczne w podwyższonej gotowości. Przez cały poniedziałek pracownicy PLK SA nieprzerwanie usuwali skutki awarii oraz dbali o jak najszybsze przywrócenie sprawnego funkcjonowania infrastruktury – przekazał.

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Jak dodał, dodatkowe kontrole prowadzone są przede wszystkim na najbardziej obciążonych liniach kolejowych. Na sieci pracują 182 zespoły awaryjne, 64 pociągi sieciowe do przeglądów i napraw sieci trakcyjnej, 18 zespołów kolejowego ratownictwa technicznego oraz kilkanaście lokomotyw osłonowych.

Po naprawach wykonanych przez zespoły techniczne PLK SA na wszystkich liniach ruch pociągów został przywrócony. Wysokie temperatury należą do zjawisk pogodowych, które wymagają szczególnego nadzoru nad infrastrukturą kolejową. Dlatego PLK SA prowadzą całodobowy monitoring sieci kolejowej i na bieżąco analizują sytuację meteorologiczną w poszczególnych regionach kraju – podkreślił Piotr Hamarnik.

Mimo prowadzonych prac pasażerowie nadal powinni śledzić bieżące komunikaty przewoźników i przygotować się na możliwe opóźnienia oraz zmiany w rozkładzie jazdy.