Odrzucona miłość w zakładzie mięsnym! Koleżanka powiedziała "nie", on zaatakował ją nożem

Dramat rozegrał się w biały dzień, w jednej z firm przetwórstwa mięsnego w Kłosowicach. Około godziny 13:00 policjanci otrzymali zgłoszenie o awanturze między dwojgiem pracowników. – Zostaliśmy wezwani na pilną interwencję do jednej z firm. Dwoje pracowników pokłóciło się – przekazywał tuż po zdarzeniu Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Słowna sprzeczka przerodziła się jednak w tragedię. Mężczyzna nagle wyciągnął nóż, którym ranił swoją koleżankę z pracy, a następnie sam próbował odebrać sobie życie. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe i policja.

Jak informuje „Super Express”, powodem krwawego ataku miała być nieodwzajemniona miłość. Według ustaleń dziennikarki, kobieta – Ukrainka – odrzuciła zaloty Argentyńczyka, z którym pracowała w zakładzie. To miało doprowadzić do wybuchu agresji.

Zakład, w którym doszło do tragedii, milczy. – Nie udzielamy żadnych informacji – usłyszała nasza redakcja od jednego z pracowników firmy. Mimo prób kontaktu, kierownictwo również nie zdecydowało się na komentarz.

Jak podawała policja krótko po zdarzeniu, życiu kobiety nie zagraża niebezpieczeństwo. Mężczyzna, który próbował targnąć się na swoje życie, był w gorszym stanie. Na miejscu wciąż pracują funkcjonariusze, którzy zabezpieczają monitoring i przesłuchują świadków. Prokuratura nadzoruje postępowanie i bada wszystkie okoliczności dramatycznego zajścia.

Gdzie szukać pomocy?

Życie bywa trudne. Czasem stawia przed nami wyzwania, które wydają się nie do pokonania. Kryzysy, poczucie osamotnienia, myśli samobójcze – to sygnały, że potrzebujemy wsparcia. Pamiętaj, że nie jesteś sam! Istnieją miejsca i ludzie gotowi Ci pomóc. Nie wstydź się prosić o pomoc – to oznaka siły, a nie słabości.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze – zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Wyciągnięcie ręki po pomoc to pierwszy krok do odzyskania kontroli nad swoim życiem. Gdzie możesz szukać wsparcia?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w

żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

