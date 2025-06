Krwawy finał kłótni w firmie. Pracownik zaatakował koleżankę nożem!

Szokujące wydarzenia w Wielkopolsce. W poniedziałek, 23 czerwca doszło do szokujące zdarzenia. - Zostaliśmy wezwani na pilną interwencję do jednej z firm w miejscowości Kłosowice. Dwoje pracowników pokłóciło się - mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Niestety, awantura zamieniła się w jatkę, bo mężczyzna wyciągnął nóż i najpierw dźgnął nożem kobietę, a potem sobie próbował zrobić krzywdę. Na miejsce od razu została wezwana załoga ratowników i policja.

- Działamy tam, na miejscu są też lekarze. Sprawdzimy też, czy był monitoring. Jeśli tak, to zabezpieczymy nagrania. Policjanci ustalą, także co zaszło pomiędzy mężczyzną a kobietą że doszło do całej tej sytuacji - mówi Super Expressowi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.

Rzecznik przekazał także, że życie kobiety nie jest zagrożone. Leci śmigłowcem LPR do szpitala w Poznaniu. Natomiast mężczyzna jest w stanie ciężki i jest w drodze do szpitala w Międzychodzie.

Jak ustaliła dziennikarka "Super Expressu", w życiu prywatnym byli parą.

