15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu X i Senatu XI kadencji. Wybierzemy swoich przedstawicieli z Poznania (do Sejmu 10 osób, do Senatu 1). Najwyższa frekwencja w wyborach w wolnej Polsce miała miejsce w 1989 roku, wyniosła wtedy 62%. Od tego czasu nie udało się osiągnąć takiego wyniku. Czy teraz się uda? O tym jest wiele kampanii profrekwencyjnych. W tym ta.

Wielki budzik na Placu Wolności w Poznaniu

W środę, 27 września na dwa dni stanął w Poznaniu na Placu Wolności wielki budzik odliczający do wyborów parlamentarnych. W promowaniu inicjatywy "Nie śpij, bo Cię przegłosują", z którą związany był ten rekwizyt brało udział dwoje kandydatów do Sejmu RP z Koalicji Obywatelskiej - Zuzanna Szymczak i Grzegorz Ganowicz. Ponadto na miejscu był także m.in. Prezydent Poznania - Jacek Jaśkowiak.

"Nie śpij, bo Cię przegłosują" w całej Polsce

Oprócz Poznania kampania profrekwencyjna odbywa się także w między innymi Gdańsku, oraz inne miasta zrzeszone w Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, oraz Związku Województw RP. - Myślę, że najmłodsi wyborcy wiedzą jak przykładowo wygląda obecna szkoła, jak przeciążony jest program, w jakich godzinach muszą się uczyć oraz jakie sytuacje spotykają kobiety - powiedziała Zuzanna Szymczak, kandydatka z numerem 17. na liście numer 6 - Koalicji Obywatelskiej w okręgu 39 - Poznań.