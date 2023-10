JAK ON TO PRZEŻYŁ?!

Zjednoczenie opozycji

Mimo, że strona opozycyjna startuje w trzech komitetach, coraz więcej sondaży wskazuje na to, że mimo jeśli wygrałby PiS, to tzw. opozycja demokratyczna będzie miała tych mandatów więcej, niż PiS z Konfederacją. Do wyborów jeszcze kilka dni, więc politycy nadal przekonują do siebie.

Zjednoczona opozycja w Poznaniu

Na niedzielę, 8 października, tydzień przed wyborami parlamentarnymi na Placu Wolności w Poznaniu zorganizowano wiec wyborczy kandydatów trzech ugrupowań opozycyjnych. Byli na nim przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy, w tym m.in. Franciszek Sterczewski, Dobrosław Rola, Katarzyna Kierzek-Koperska.

Polonez na koniec

By pokazać to zjednoczenie, kandydaci na posłów, wraz z sympatykami zebranymi na Placu Wolności w Poznaniu odtańczyli poloneza. - Ostatnia prosta, ostatnia niedziela przed wyborami, dlatego spotkajmy się na Placu Wolności o godz. 17:00, pokażmy jedność demokratycznej opozycji! - przekazali kandydaci opozycji z okręgu 39.