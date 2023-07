i Autor: SHUTTERSTOCK

Szokujące relacje

Papuga-terrorystka pod Poznaniem! Ptak miał spowodować kilka wypadków

Mieszkańcy Mosiny pod Poznaniem skarżą się na grasującą w okolicy papugę. Ich zdaniem ptak atakuj rowerzystów i samochodu i miała już doprowadzić do co najmniej kilku wypadków. Na lokalnym forum pojawiło się nawet nagranie dokumentujące, jak papuga wlatuje do środka samochodu, gdzie było dwoje małych dzieci. Cześć ludzi twierdzi, że ptak jest niebezpieczny.