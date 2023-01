Piękna kotka z Wielkopolski szuka kochającego domu! "Można by ją chwalić pół dnia i pół nocy" [ZDJĘCIA]

Piękna kotka z Wielkopolski szuka kochającego domu

Takich sytuacji na polskich wsiach wciąż jest bardzo dużo. Bezdomne koty rozmnażają się i niewiele osób dba o ich los. Na szczęście w Nienawiszczu w Wielkopolsce znalazła się osoba, która nie tylko myśli o zwierzętach, ale także dokarmia je, leczy, sterylizuje, a co najważniejsze, szuka im nowych domów. Gdy dowiedziała się o maluszkach urodzonych pod tują, od razu zabrała zwierzęta do weterynarza.

- Dwa z czterech kociaków miały zapalenie spojówek, a kocia mama miała lekkie szmery na sercu, ale mogło być gorzej - mówi pani Barbara. Po wyleczeniu kociąt zostały dla nich znalezione już nowe domy - zostaną do nich zawiezione, gdy skończą 12 tygodni. Do adopcji została tylko dwuletnia kotka. Jest nie tylko bardzo dobrze wychowana, bo potrafi korzystać z kuwety i drapaka, ale ma poza tym także milion innych zalet.

- Można by ją chwalić pół dnia i pół nocy - mówi pani Barbara. Jest to młodziutka kotka, która uwielbia… człowieka. - Lubi być miziana: przychodzi do człowieka, kładzie się na plecki i wystawia brzuszek do głaskania. Podzespół mruczący działa na 150% - mówi pani Basia. Kotka jest wysterylizowana i przed adopcją będzie zaszczepiona.

W sprawie kotki można się kontaktować z panią Basią pod nr telefonu: 502589140

