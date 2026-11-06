Pijany lekarz rozbił auto i uciekł. Dyrekcja szpitala zdecydowała o jego przyszłości!

Ostrowska placówka medyczna rozstaje się z zatrudnionym na kontrakcie lekarzem, który doprowadził po alkoholu do groźnego zdarzenia drogowego i zbiegł. Do niebezpiecznej sytuacji doszło 26 października, kiedy to mężczyzna mający w organizmie niemal 0,88 promila alkoholu spowodował kolizję, w wyniku której poszkodowana została kobieta.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem marki Omoda, wjeżdżając w ulicę Harcerską, zjechał na prawe pobocze - chodnik, a następnie odbił w lewo, wjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w prawidłowo jadący samochód marki Ford, którym kierowała kobieta. Kierująca Fordem została przewieziona do szpitala. Po zdarzeniu kierujący Omodą oddalił się z miejsca. Policjanci podjęli czynności, w wyniku których zatrzymali mężczyznę na terenie miasta. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało 0,42 mg/l. Został mu postawiony zarzut - kierowanie w stanie nietrzeźwości.

Przekazała w rozmowie z Radiem Eska Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Gdy wyszło na jaw, że sprawcą jest rozpoznawalny w mieście 69-letni medyk, natychmiast zaczęto pytać o jego zawodową przyszłość w lokalnej lecznicy. Po przeanalizowaniu całej sprawy kierownictwo ostrowskiego szpitala opublikowało oficjalne stanowisko w tym temacie.

Lekarz [...] był zatrudniony w ZZOZ na podstawie umowy o pracę od listopada 1983r. do listopada 2023r. W chwili obecnej lekarz nie jest pracownikiem ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim. ZZOZ nie ma więc żadnych uprawnień pracodawcy w stosunku do pracownika wynikających z kodeksu pracy. Z lekarzem tym ZZOZ ma zawartą umowę cywilnoprawną o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Od dnia 26 października 2026r. lekarz nie realizuje umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z powodu choroby. Dyrekcja szpitala, w świetle zaistniałych okolicznościach, nie dopuszcza możliwości kontynuowania współpracy ze wspomnianym lekarzem po zakończeniu procesu jego leczenia.

Poinformował w wydanym komunikacie Piotr Skoczylas, zastępca dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim.

W tej chwili 69-letni specjalista przebywa na zwolnieniu lekarskim. Za jazdę pod wpływem alkoholu, doprowadzenie do kolizji drogowej oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia mężczyzna odpowie wkrótce przed sądem.