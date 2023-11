Zbysław C. chce wyjść na wolność po zabójstwie pięciolatka. "Nie pamięta co się stało"

Tragiczne odkrycie w Puszczykowie pod Poznaniem! Nie żyje 29-latka i jej dwie córeczki w wieku 1,5 i 4,5 roku. Zatrzymano męża i ojca

Co dokładnie wydarzyło się w mieszkaniu w Puszczykowie? Policja i prokuratura właśnie poszukuje odpowiedzi na to pytanie. Na razie wiadomo tylko tyle, że dokonano tam makabrycznego odkrycia i że doszło do wielkiej rodzinnej tragedii, a ofiary to między innymi bardzo małe dzieci. Jak poinformował Polską Agencję Prasową rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak, w podpoznańskim Puszczykowie znaleziono zwłoki trzech osób. Były to ciała 29-letniej kobiety oraz dwóch małych dziewczynek. Dzieci, córki 29-latki, miały zaledwie półtora i 4,5 roku. W sprawie tej zatrzymano męża zmarłej kobiety.

„W związku ze sprawą został zatrzymany ojciec dzieci i mąż kobiety”

„Po godzinie 15.00 otrzymaliśmy informację o zwłokach kobiety i dwójki dzieci. Ciała znajdowały się w mieszkaniu w Puszczykowie” – poinformował PAP rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak. Jak dodał, zatrzymany mężczyzna to mąż martwej kobiety oraz ojciec również odnalezionych dzieci. „Na tym etapie sprawy więcej szczegółów nie podajemy” - powiedział policjant. Sprawą zajmują się policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz prokurator. Trwają czynności na miejscu tragedii.

