Śmiertelny wypadek pod Krotoszynem

Dwie osoby nie żyją, trzy inne trafiły do szpitala - w Wykach pod Krotoszynem zderzyły się dwa osobowe peugeoty. Do wypadku doszło w niedzielę, 18 sierpnia, ok. godz. 18. Wstępnie ustalenia, które poczyniły policja na miejscu zdarzenia, wskazują, że 31-latka nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu drugiemu peugeotowi, doprowadzając do zderzenia. Auto kobiety, którym podróżowała razem z 80-letnim pasażerem, uderzyło w przydrożny budynek, a jakby tego było mało, w pojeździe wybuchł pożar.

- Świadkowie zdarzenia zdołali ugasić płomienie jeszcze przed przyjazdem służb - po zderzeniu zapalił się silnik pojazdu. Kobieta została w dodatku zakleszczona w środku, dlatego musieli ją uwolnić strażacy, którzy zjawili się niebawem wraz ze służbami medycznymi - informuje Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie.

Ofiary wypadku, obydwoje to mieszkańcy powiatu ostrzeszowskiego, były jeszcze reanimowane na miejscu zdarzenia, ale bez skutku. Drugim z peugeotów podróżowało troje nastolatków, którzy zostali ranni i trafili do szpitala - nie ma aktualnych wiadomości o ich stanie zdrowia. Policja w Krotoszynie nadal wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku, co robi pod nadzorem tamtejszej prokuratury rejonowej.