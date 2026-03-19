Pojechali do pożaru stodoły. Makabryczne odkrycie podczas akcji gaśniczej

Jak podaje portal infostrow.pl, do dramatycznych wydarzeń doszło w środę, 18 marca około godziny 13 w miejscowości Słupia pod Bralinem. Strażacy zostali wezwani do pożaru stodoły, jednak to, co zastali na miejscu, okazało się znacznie bardziej tragiczne.

Na miejscu okazało się, że na posesji pożarem objęte są pozostałości roślinne i produkty poprodukcyjne a także śmieci, znajdujące się przed stodołą - powiedział w rozmowie z Radiem SUD bryg. Mateusz Grzesiak z Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.

Podczas prowadzenia akcji gaśniczej strażacy dokonali makabrycznego odkrycia. W trakcie przeszukiwania terenu natrafili na ciało mężczyzny. Jak ustalono, był to 59-letni mieszkaniec gminy Perzów.

Na miejscu natychmiast rozpoczęto czynności wyjaśniające. Sprawą zajęli się śledczy działający pod nadzorem prokuratora. Na obecnym etapie postępowania wstępne ustalenia wskazują, że zdarzenie nie miało charakteru kryminalnego.

Okoliczności śmierci mężczyzny oraz dokładny przebieg zdarzeń będą jednak szczegółowo analizowane.