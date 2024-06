Polak to rekordzista ostatnich miesięcy. Wygrał w zdrapce prawdziwą fortunę

Wysoka wygrana w zdrapce Lotto padła w Poznaniu. Szczęśliwy kupon został kupiony 6 czerwca w punkcie Lotto przy ul. Głogowskiej 132. Chodzi o zdrapkę GRUBY CASH, w której pula na wygrane wynosiła początkowo ponad 23 miliony złotych, a obecnie 14 milionów złotych. Farciarz z Poznania to druga osoba, której udało się zdobyć główną wygraną w wysokości 500 tys. złotych. Będą to idealne pieniądze na organizacje wymarzonych wakacji, remont domu lub zakup nowego auta. Jeżeli popatrzymy na statystyki, to jest to najwyższa wygrana w zdrapkach w ciągu ostatnich miesięcy. Więcej pieniędzy udało się "wydrapać" 22 kwietnia, a był to wtedy okrągły milion złotych.

Co ciekawe, to nie jedyna w ostatnich dniach wysoka wygrana w zdrapkach Lotto. W czwartek (6.06) ktoś w Bielsku-Białej wygrał 400 tys. złotych w zdrapce RUBINY SZAFIRY.

