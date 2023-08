Sędzia wypuścił go z aresztu, on próbował uciec z Polski! To 35-letni Białorusin, który zabił rowerzystkę

Brutalny napad w Gnieźnie. Kobieta z nogami połamanymi kijem bejsbolowym

Wizerunki sprawców, którzy połamali kobiecie nogi kijem bejsbolowym, pojawiły się na profilu facebookowym policji w Gnieźnie. Na udostępnionym przez mundurowych wideo widać, jak przebiegał sam napad, do którego doszło 16 lipca br., po godz. 1, na ul. Wawrzyńca. Jeden z napastników, którego twarz jest dobrze widoczna, zapukał do drzwi kafejki internetowej, gdzie pracowała kobieta, a gdy ktoś mu otworzył, zza rogu wybiegł drugi z mężczyzn z kijem bejsbolowym i kominiarce na głowie i wszedł do środka. Po chwili dołączył do niego pierwszy, dopiero wtedy zakładając kominiarkę. Łupem sprawców padło ok. 1 tys. zł utargu. - Jeżeli rozpoznają Państwo osoby widoczne na nagraniu, prosimy o kontakt z prowadzącym postępowanie asp. szt. Tomaszem Przybyłowiczem pod numerem telefonu (pn. - pt. 7:30 – 15:00) 47 77 21 283, adres e-mail: tomasz.przybylowicz@po.policja.gov.pl lub dyżurny policji w Gnieźnie 47 77 21 211, adres e-mail: dyzurny.gniezno@po.policja.gov.pl, telefon alarmowy 112 - apeluje policja w Gnieźnie, gwarantując anonimowość.