Policja stoi pod kościołem dzień i noc! Niepokojące słowa proboszcza, ostrzegł wiernych na mszy

Ewa Ruszkiewicz
Adrian Teliszewski
2026-04-14 12:33

Dzień i noc drewniany kościół parafii św. Mikołaja w Wierzenicy pod Poznaniem jest pilnowany przez policjantów. Mieszkańcy przyzwyczaili się już do radiowozu. O co chodzi? Szczegóły w artykule.

Policjanci pod kościołem w Wierzenicy pilnują świątynię
  • Od świąt wielkanocnych policja całodobowo pilnuje drewnianego kościoła parafii św. Mikołaja w Wierzenicy pod Poznaniem.
  • Patrole mają związek z zagrożeniem pożarowym, które dotyczy drewnianych kościołów w całej Polsce.
  • Kościół w Wierzenicy to jeden z najstarszych drewnianych kościołów Wielkopolski, którego nawa i prezbiterium pochodzą z XVI wieku.

Radiowóz pod kościołem niepokoi mieszkańców. Proboszcz na mszy wyjaśnił, o co chodzi

Policja obstawia kościół od świąt wielkanocnych. Radiowóz z policjantami czuwa pod świątynią także w nocy. Mundurowi sprawdzają wszystkich, którzy wydają im się podejrzani i kręcą się w okolicy. Choć policja nabiera wody w usta i nie zdradza przyczyn patroli, proboszcz parafii od służb dowiedział się, że w całej Polsce zagrożone są drewniane kościoły i dlatego zachodzi konieczność pilnowania także świątyni w Wierzenicy. Duchowny ostrzegł o tym swoich parafian w czasie jeden z mszy i prosił o zachowanie spokoju i czujności.

- Usłyszeliśmy, że jest zagrożenie pożarem - powiedział "Super Expressowi" jeden z mieszkańców wsi.

- Obecność umundurowanych policjantów z Swarzędza w miejscowości Wierzenica nie powinna u mieszkańców wzbudzać niepokoju. Jest to działanie prewencyjne i nasz obowiązek w zapewnieniu bezpieczeństwa - mówi "Super Expressowi" mł. insp. Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.

Kościół w Wierzenicy to najstarszy zabytkowy budynek w gminie Swarzędz i jeden z najstarszych kościołów drewnianych Wielkopolski. Nawa i prezbiterium kościoła wzniesione zostały w XVI wieku, a wieża pochodzi z lat 1771–1772.

