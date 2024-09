Pluszowe słoniki wycofane z polskich sklepów! Chodzi o ten symbol. Klient nazywa to "skandalem" i "wtopą"

Polska nadal skrywa sporo nieodkrytych zakątków przed wieloma turystami, które bez wątpienia są warte sprawdzenia np. podczas weekendowego wypadu. Jedną z takich lokalizacji jest między innymi promenada słupecka im. bosmana Franciszka Szulczyńskiego, z której można podziwiać wyjątkowy widok na Jezioro Słupeckie. To właśnie to miejsce zostało docenione w międzynarodowym konkursie DNA Paris Design Awards 2024, a wszystko za sprawą nietypowego projektu. O czym konkretnie mowa? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Pomost nad Jeziorem Słupeckim z wyróżnieniem

Jezioro Słupeckie to sztuczny zbiornik wodny, który od lat służył okolicznym mieszkańcom do wypoczynku w okresie letnim i nie tylko. Teraz jednak miejsce to nabrało stricte turystycznego charakteru ze względu na powstałe okrągłe pomosty, które robią furorę wśród podróżników.

Autorem projektu "W harmonii z naturą - Rozwój nabrzeża Jeziora Słupeckiego w Polsce" jest architekt Paweł Grobelny i to właśnie dzięki jego pracy jury francuskiego konkursu wyróżniło nową atrakcję nad akwenem.

To przykład designu łączącego nowoczesność z szacunkiem dla środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Skupienie się na mniejszych obiektach dodaje wartości krajobrazowi, jednocześnie promując aktywne korzystanie z przestrzeni - czytamy na stronie konkursu.

W wyniku realizacji całego projektu mieszkańcy oraz turyści mają teraz możliwość spacerować po okrągłych pomostach, lecz nie tylko! Wyróżniona przestrzeń składa się także z miejskiego basenu wydzielonego z jeziora, pomostu do Kopca Szwedzkiego oraz minimalistycznej platformy nad jeziorem. Wszystko zostało zaprojektowane tak, by idealnie komponowało się z naturą i stało się poniekąd jej elementem.