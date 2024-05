To była prawdziwa ulewa

Koziołki w Poznaniu nieczynne. Turyści nie zobaczą popisów na wieży budowli

Przed kilkoma dniami w sieci poinformowano o zamknięciu popularnej atrakcji w Poznaniu. Stolica Wielkopolski słynie głównie z koziołków, które znajdują się na wieży poznańskiego Ratusza i codziennie o 12 stukają się rogami. Na popisy figurek każdego dnia przychodzili mieszkańcy i turyści, lecz niestety na ten moment pokazy się zakończyły.

Mamy smutną wiadomość dotyczącą naszych koziołków — wczoraj doszło do bardzo poważnej awarii mechanizmu... Mimo naszych starań nie udało się jej szybko naprawić. Z uwagi na charakter usterki wymagana jest dłuższa i bardziej zaawansowana interwencja. Oznacza to, że w ciągu najbliższych dni koziołki nie będą prezentować się publiczności na Starym Rynku tak, jak byliśmy do tego przyzwyczajeni. Uprzejmie przepraszamy za tę niedogodność - czytamy w komunikacie na Facebooku. Okazuje się jednak, że na odwiedzających czeka inna, lecz podobna atrakcja w jednym z muzeów.

Muzeum Poznania zaprasza do odwiedzin. Na miejscu można zobaczyć poprzedników zepsutych koziołków

Z pewnością niedziałające na wieży Ratusza koziołki zasmucą wielu, lecz jeśli bardzo zależało ci na zobaczeniu ich na żywo, warto odwiedzić Muzeum Narodowe w mieście. To właśnie tam spotkasz zabytkowe figury koziołków, które niegdyś także znajdowały się na szczycie budynku. Dodatkowo w obiekcie znajduje się wiele innych wystaw i dzieł, które z pewnością zachwycą.

